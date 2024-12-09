Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan dolayısıyla çift yönlü ulaşıma kapanan yol da ekiplerin çalışmalarıyla tek şeritten ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, çalışmalar gece boyunca sürdü.ARTVİN (İGFA) - Artvin'de yaşanan heyelan dolayısıyla kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun ikinci şeridinin de ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar resmi ve sivil personelin gayretleriyle tüm elden sürüyor.

Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde meydana gelen heyelanın ilk saatlerinden bu yana sahadaki çalışmalara nezaret eden Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile birlikte istişarelerde bulundu.

Vali Ergün, Artvin ve Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Artvin Karayolları 102. Bölge Şefliği, Artvin DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Hopa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Hopa Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Arhavi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Arhavi İlçe Jandarma Komutanlığı, HOPAK, ARTİM, Rize UMKE, Rize AKUT, Arhavi İtfaiye, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Artvin İl Jandarma Komutanlığı, Artvin UMKE, Rize JAK, Deniz Polisi, Kızılay Artvin ve Trabzon Şubesi'ne ait toplam 41 araç, 29 iş makinası, 2 bot, 3 drone, 1 mobil baz istasyonu, 2 mobil aydınlatma kulesi, 2 arama kurtarma köpeği ve 250 personelin sahada görev aldığını açıkladı.

Heyelanın meydana geldiği Arhavi'nin Kıyıcık mevkiinde, iş makinelerince diğer şeridin açılması için yapılan çalışmalar gece boyunca devam etti.

Güzergahta trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.