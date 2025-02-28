Artvin’de kar nedeniyle evinde mahsur kalan yaşlı vatandaşı, Jandarma, Özel İdare ekipleri ile köylüler kurtardı.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Koyuncular Köyü'nde yaşayan 66 yaşındaki Cemil Ustabaş’tan üç gündür haber alamayan yakınları, Köy Muhtarı Yücel Çakmak’tan yardım istedi. Bunun üzerine köy muhtarı Yücel Çakmak ilçe jandarma ekiplerini arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine Hopa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe özel idare ekipleri kısa sürede köye intikal etti.

Ardından ekipler ve köylüler yaşlı adamın Ustabaş mahallesindeki baraka evde olabileceği üzerine çalışma başlattı.

Özel İdare ekipleri kar kalınlığının bir metreyi aşan yolu köylülerin de yardımıyla açarak söz konusu eve ulaştı.

Evin etrafındaki yaklaşık 1 metrelik kar yığınlarını temizleyen Jandarma ve köylüler Cemil Ustabaş’ı evinde buldu.

Ustabaş’ın telefonun şarjının bitmesi üzerine kimseye haber veremediği ve yoğun kar yağışından dolayı evde mahsur kaldığı öğrenildi.

Kendisini kurtaran ekiplere ve köylülere teşekkür eden Ustabaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.