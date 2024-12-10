Artvin Valisi Turan Ergün’ün eşi Hülya Ergün ve İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar’ın başkanlığında Proje Geliştirme Toplantısı yapıldı.BAYRAM SARAYOĞLU /ARTVİN (İGFA) - Artvin'de yürütülen özel eğitim hizmetlerinde etkililiği, kurumlar arası koordinasyonu ve özel gereksinimli öğrencilerin sosyal, kültürel faaliyetlerini artırmak amacıyla yapılan toplantı; ilgili Şube Müdürleri, ARGE öğretmenleri, Merkez ilçe okul yöneticileri ve Özel Eğitim öğretmenlerinin katılımıyla Artvin Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Kendisi de Özel Eğitim öğretmeni olan Hülya Ergün tecrübelerini paylaşıp tavsiyelerde bulundu.

İldeki Özel Eğitim faaliyetlerini değerlendiren Hülya Ergün; özel gereksinimli öğrenciler için kurumlar arası koordinasyonu gerçekleştirerek çalışmalar yapılacağını söyledi.

Mevcut durumu özetleyen İl Müdürü Fahri Acar ise, “ Güzel ilimiz Artvin'de yaşayan özel gereksinimli öğrencilerimize en iyi olanakları sunarak onların gelişimlerini desteklemek, özel gereksinimli ailelerin sosyal, kültürel faaliyetlerini desteklemek, yeni projelerle mümkün olduğunca etkinleştirmek istiyoruz.” dedi.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunulan toplantı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

