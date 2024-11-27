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Ziyaretten duydukları memnuniyetini dile getiren öğretmenler, anlamlı bir günde kendilerini unutmayan Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği’ne teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Sakarya'nın gençlerine temiz ve yeşil dünya bilinci

Sakarya'nın gençlerine temiz ve yeşil dünya bilinci

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenleri unutmadı. ARTVİN (İGFA) - Artvin Trabzonspor Taraftarlar Dernek Başkan Yardımcısı Murat Emre Reis ve yönetim kurulu üyeleri il merkezindeki bazı okulları gezerek öğretmenlerin özel günününde yanında oldu.

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