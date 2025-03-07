Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.Bayram SARAYOĞLU /ARTVİN (İGFA) - Artvin Valiliğinin koordinesinde Belediye Başkanlığınca organize edilen kutlamalar Garnizon Şehitliği'nden Milli İrade Meydanına kadar gerçekleştirilen yürüyüşle başladı.

Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, Vali Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Muhammet Kelami Kablay ve Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Artvin'in 1877-1878 Osmanlı Rus Harbinde sonraki 40 yılı aşkın esaretin ardından 7 Mart 1921 yıldan yeniden Türk toprağı olmasının yıl dönümünü kutlamaktan onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

7 Mart 1921'de kazanılan bu zaferin milletin kararlılığının ve vatan sevgisinin en güzel örneklerinden birisi olduğunu kaydeden Erdem, "Bugün burada, kurtuluş günümüzü kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bizlere düşen en büyük görevin, onların bıraktığı bu mirasa sahip çıkmak ve Artvin’i her alanda daha ileriye taşımaktır" diye konuştu.

Kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı tören, halk oyunları gösterisi ve kentin sembolik anahtarının Belediye Başkanı Erdem'e teslim edilmesiyle devam etti.

Tören yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından geçiş merasimiyle sona erdi.