Artvinli öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlık süreçlerinde başarılarını artırmak amacıyla imzalanan protokol İstanbul'da değerlendirildi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valiliğinin koordinesinde, Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Artvinliler Hizmet Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Artvinli öğrencilerin eğitimine destek için yürütülen çalışmaların ele alındığı Değerlendirme Toplantısı, İstanbul Beykoz’daki Artvinliler Hizmet Vakfı binasında gerçekleştirildi.

Toplantıya; Vali Turan Ergün, Artvin Milletvekilleri Faruk Çelik ve Uğur Bayraktutan, Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Vakfın Onur Kurulu Başkanı İsmet Acar, İstanbul Artvinliler Hizmet Vakfı Başkanı Esen Yağcı ile vakfın danışma ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Artvin’deki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin akademik başarılarının artırılması ve üniversite sınavlarına hazırlık süreçlerinde daha fazla destek sağlanmasını hedefleyen bu protokolün hayata geçirilmesine katkı sunan herkese teşekkürlerini ileten Vali Ergün, Artvinliler Hizmet Vakfı temsilcilerine eğitime verdikleri destekten ötürü plaket takdim etti.