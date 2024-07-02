Kuşadası Belediyesi iştiraki Arya A.Ş.’de görev yapan personel, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen yangın söndürme eğitimine katıldı. Eğitimde, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Amiri Ahmet Tanrıverdi, elektrik ve gaz kaçağından oluşabilecek yangın durumlarında yapılması gerekenler ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı hakkında bilgi verdi. Eğitimin ardından uygulamalı olarak tatbikata geçildi. İtfaiye ekipleri yangın sırasında alevlere nasıl müdahale edilmesi gerektiğini açık alana konulan varilin içinde yakılan ateş aracılığıyla gösterdi.

Haber: Ömür Yapıcı