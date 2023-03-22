İstanbul'dan Adıyaman'a giden ARYA üyeleri, satın aldıkları 12 adet konteynerlere 12 aileyi yerleştirdi. 350'den fazla üyesi olan ARYA Kadın Yatırım Platformu üyeleri, kadınlara hijyen seti, çamaşır ve giyim malzemeleri de dağıttı.ADIYAMAN (İGFA) - ARYA Kadın Yatırım Platformu Kurucu ortağı Münteha Adalı, büyük bir felaket yaşayan Adıyaman’da yaraların sarılmasına ve zor durumdaki insanlara yardım edebilmek için Adıyaman’a geldi.

İstanbul'dan Adıyaman’a gelen iş insanları, depremden etkilenen ve çadırlarda yaşayan ailelerin konteynerlerini teslim ettikten sonra kadınlara verilmek üzere getirdikleri hijyen setleri, iç çamaşırı ve giysileri şehir merkezinde ve köylerdeki depremzedelere dağıttı.

Adıyaman merkezde ve köylerde bir çok aileye yardım dağıtan ARYA Kadın Yatırım Platformu Kurucu ortağı Müteha Adalı, yaptığı değerlendirmede, Adıyaman'da hangi yaraya derman olunabileceğini görmek için geldiklerini ifade ederek, "İstanbul’a gittiğimizde burada gördüklerimizi tabii ki oradaki dostlarımızla paylaşacağız. Şu anda sosyal medyada zaten paylaşıyoruz ancak bütün dostlarımızın görmesini ve bu bölgeye yardım etmesini istiyoruz" dedi.

Kış ortasında yaşanan bu afette amaçlarının sadece bir çadır kurmak ya da konteyner vermek olmadığını belirten Adalı, "Ancak 12 adet konteyner için imkan oluşturabildik. 2 odalı, banyosu, tuvaleti ve mutfağı olan bir konteyner yaptırdık. Sadece dört duvardan ibaret boş konteyner getirmek istemedik. Bir evin temel ihtiyaçlarını dikkate alarak donanımlı konteynerlar aldık. Yatağı, battaniyesi, setüstü fırını, buzdolabı ve ısıtıcılarıyla birlikte herşeyini düşündük. Burada insanlar önce soğukla ardından depremle ve sonrasında bir sel felaketi yaşadı. Burada sadece sorun barınma değil aynı zamanda yeme, içme, yıkanmak kısacası bir evdeki bütün ihtiyaçları giderebilmek önemliydi. Sadece bir konteynerle sorunun çözülmeyeceği ortada. İleride çok daha farklı yardımlar ile sürekli bölgede olacağız" diye konuştu.

Evleri hasar görmüş yada yıkılmış olan vatandaşlar ise, ARYA Kadın Yatırım Platformu tarafından kendilerine verilen konteynerlerin tam bir ev gibi olduğunu belirterek, "Çadırlardan kurtulduk ama inşallah kısa zamanda evlerimize tekrar kavuşuruz" dedi.