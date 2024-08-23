ASAŞ, Almanya Neuwied’de bulunan tesisinde Koblenz Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle Robotik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi kurmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından ASAŞ, 2019 yılında Almanya’nın Neuwied şehrinde alımını gerçekleştirdiği 880 bin 28 metrekarelik alan üzerine kurulu 72 bin 793 metrekarelik kapalı alana sahip tesisini yeniliyor.

Başta Almanya olmak üzere Batı Avrupa’daki müşterilerine daha yakından hizmet verebilmek, teknolojik katma değerli ürünlerde faaliyetlerini arttırmak ve yeni ticari iş birliktelikleri imkânlarını değerlendirerek Avrupa ile olan ticari faaliyetlerini geliştirmek hedefiyle kurulan tesisi ilk etapta lojistik ve servis merkezi olarak hizmete açan ASAŞ, şimdi ise bu tesiste bir robotik merkezi kurmayı planlıyor.

Koblenz Uygulamalı Bilimler Üniversitesi liderliğinde kurulacak olan Robotik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (BiFAR) ile ASAŞ geleceğin teknolojilerine yatırım yaparak, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Robotik merkezi, okul eğitiminden mesleki eğitime, sanayi ve ticarette ileri eğitime kadar geniş bir eğitim zinciri sunmayı planlıyor. Bu merkez, eğitim ve araştırma alanlarının yanı sıra uygulama desteği, ekonomik ve bölgesel bilgi transferi ve start-up desteği sağlamayı da amaçlıyor.

Bu çerçevede Almanya Bilim ve Sağlık Bakanı Clemens Hoch da ASAŞ’ın Neuwied'deki yenilenen tesisi ziyaret etti. ASAŞ’ın melek yatırımcısı olduğu Patika Robotics ile robotik çalışmalarını hız kesmeden sürdüren tesisin modernizasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Hoch, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Projenin lideri Prof. Dr. Udo Gnasa, robot teknolojisinin yapay zeka ile birlikte büyük pazarları ele geçireceğini ve 21. yüzyılın kilit teknolojisi haline geleceğini belirtti. ASAŞ, otomatik olarak yüklenen ve kontrol edilen drone'lar, insanlarla doğal olarak çalışan bilişsel robot asistanları ve şehirlerde yük taşımak için otomatikleştirilmiş mobil robotlar gibi mevcut olanaklarını da sergiledi. Bu ziyaret esnasında ASAŞ, gelecekteki projelerini aktarırken inovasyon alanındaki kararlılığının da altını bir kez daha çizmiş oldu.