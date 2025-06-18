Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kentte uzun süredir ihtiyaç duyulan altyapı eksikliklerini gidermek amacıyla yaklaşık 500 milyon TL bütçeyle yeni bir kanalizasyon şebekesi yatırımını hayata geçiriyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ASAT Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince Antalya il merkezindeki 5 ilçede 28 mahalleyi kapsayan proje kapsamında, çapları 200 mm ile 600 mm arasında değişen toplam 80 kilometrelik kanalizasyon hattı inşa ediliyor. Çalışmalar, 6 ekip tarafından Aydoğmuş, Altınova Orta ve Demirel Mahallelerinde sürdürülüyor.

DEMİREL MAHALLESİ’NDE YILLARIN SORUNU TARİHE KARIŞIYOR

Antalya’da altyapı yatırımları tüm hızıyla sürerken, çalışmaların yürütüldüğü mahallelerde vatandaşlar ve yerel yöneticiler memnuniyetlerini dile getiriyor. Kanalizasyon şebekesi yapım çalışmalarının sürdüğü Demirel Mahallesi Muhtarı Ahmet Akbaş, uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunların artık geride kalacağını ifade etti. Akbaş, 15-20 yıldır bölgede altyapı çalışması yapılmadığını vurgulayarak, “Vatandaşlarımızdan sık sık rögar taşması şikâyetleri alıyorduk. Şimdi çalışmalar aralıksız sürüyor, bu sorunlar tarihe karışacak. Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’e ve ASAT çalışanlarına mahallem adına çok teşekkür ediyorum’’ dedi

ALTINOVA ORTA MAHALLEDE MODERN ALTYAPI SEVİNCİ

Altınova Orta Mahalle Muhtarı Nurten Kurt ise, “Mahallemiz hızla gelişiyor. Bu çalışma bizim için adeta can damarı. Modern altyapıya kavuşmak bizleri mutlu ediyor, bugün burada yürütülen çalışma mahallemizin geleceği için son derece kıymetli. Başkanımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

SORUNLU GÜNLER GERİDE KALDI

Mahalle sakini Musa Öztürk de memnuniyetini dile getirerek, “Hızla gelişen ve yeni yerleşimlerin yoğun şekilde yapıldığı bir mahallede yaşıyoruz. Bu büyümeye uygun, modern bir altyapının artık kaçınılmaz hale geldiği bir dönemdeyiz. Bu yatırımla çevreci ve çağdaş bir kimliğe kavuşacağız. Sorunlu günler geride kalıyor” dedi.