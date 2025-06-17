Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve çevre bilincinin artırılması amacıyla önemli bir eğitim projesi başlattı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Kumluca, Elmalı, Kemer, Serik, Duraliler, Döşemealtı, Aksu ve İbradı ilçelerinde 4. sınıf öğrencilerine yönelik eğitimler düzenlendi.

ASAT’a ait mobil eğitim tırı ile ilçeleri ziyaret eden ekip, 3 ay içerisinde yaklaşık 1200 öğrenciye ulaştı. Eğitimlerde suyun musluklara ulaşma süreci ile sifona basıldıktan sonra atığın arıtılması ve yok edilme süreci gibi konular detaylı şekilde aktarıldı.

ÇEVRE DUYARLILIĞI KAZANDIRILIYOR

Proje kapsamında Kemer Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu 4. sınıf öğrencilerini ziyaret eden ASAT ekipleri, suyun bilinçli kullanımı konusunda eğitim verdi. Öğrencilerden “Susuz bir dünya nasıl olurdu?” sorusuna yanıt vermeleri ve bu düşünceyi atık malzemelerle resmetmeleri istendi. Bu etkinlikle, bilinçsiz su kullanımının gelecekte yaratabileceği olumsuz sonuçlara dikkat çekildi. Öğrenciler ve öğretmen adaylarına yönelik eğitimlerle, suyun bilinçli kullanımı ve çevre duyarlılığı erken yaşta kazandırılmaya başlandı.

ÖĞRENCİLER EĞİTİMDEN ÇOK MEMNUN

Okullarında gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Elif Nur Küçükyılmaz, “Bugün aldığımız eğitim sayesinde su kaynaklarını nasıl doğru ve bilinçli kullanmamız gerektiğini öğrendik. Geleceğimizi düşünerek suyu hep birlikte korumalıyız. Örneğin, dişlerimizi fırçalarken musluğu kapatmalıyız. Cadde veya sokaklarda patlamış su boruları gördüğümüzde hemen Alo 185’i aramalıyız” dedi.

Yağmur Dişli isimli öğrenci ise; “Dünyamızda su kaynaklarımız az olduğu için çok dikkatli davranmalıyız. Suyu asla israf etmemeliyiz. Elimizi ya da yüzümüzü yıkarken musluğu açık bırakmamalıyız. Çamaşırları ve bulaşıkları biriktirerek yıkamalıyız. Ayrıca çevremizde suyu israf edenleri de nazikçe uyarmalıyız” diye konuştu.

ÖĞRETMEN ADAYLARI DA PROJEDE AKTİF ROL ALDI

Projenin ikinci ayağında, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü öğrencileri projeye dahil oldu. “Toplum Destekli Proje” dersi kapsamında 14 hafta süren eğitimlerle, öğretmen adayları su tasarrufu, çevre bilinci ve iklim krizi gibi konularda bilgilendirildi. ASAT ve Antalya Büyükşehir Belediyesi uzmanları tarafından verilen eğitimlerin ardından, öğretmen adayları da saha çalışmalarına katılarak öğrencilere eğitim verdi. Bu süreçte 11 öğretmen adayı, gelecekte öğrencilere çevre ve su bilincini aktaracak donanıma sahip bireyler olarak yetiştirildi.