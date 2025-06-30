Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Antalya’nın her ilçesinde olduğu gibi Kepez ilçesinde de altyapı yatırımlarını sürdürüyor.Yaklaşık 345 milyon TL maliyetle hayata geçirilen proje ile ilçenin içme suyu altyapısı baştan sona yenileniyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in “planlı, kurallı ve kimlikli kent” vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Kepez’de içme suyu hatlarının modernizasyonu aralıksız devam ediyor.

ALTYAPI YENİLEME ÇALIŞMALARININ YÜZDE 75’İ TAMAMLANDI

ASAT ekipleri, proje kapsamında bölgede yaklaşık 10 km uzunluğunda 400 ve 500 mm çapında düktil içme suyu isale hattı, 65 km muhtelif çaplarda polietilen şebeke hattı, 60 km muhtelif çaplarda O-PVC şebeke hattı ve bunlara ait abone bağlantılarının yenilenmesi gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar planlanan işlerin yaklaşık yüzde 75’ini tamamlayan ASAT ekipleri, hattın geri kalan kısmını Ekim ayı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

KEPEZ’İN İÇME SUYU ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

İçme suyunda kalıcı çözümler üreten ASAT, proje ile Kepez ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendiriyor. Yatırım kapsamında, bölgedeki artan nüfus ve su ihtiyacına cevap verecek modern altyapı sistemleri oluşturuluyor. ASAT, projeyle Kepez halkına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin etmeyi hedefliyor.