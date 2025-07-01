Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Konyaaltı ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla Hurma, Liman, Uncalı ve çevre mahalleleri kapsayan 570 milyon TL’lik dev bir yatırım başlattı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in “Planlı, kurallı ve kimlikli kent” vizyonu doğrultusunda ASAT Genel Müdürlüğü, Konyaaltı’nın 39 mahallesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçme suyu altyapısı olmayan bölgeler ile altyapısı ekonomik ömrünü tamamlayan alanlarda kapsamlı yenileme çalışmaları yapılıyor.

HATLAR YENİLENİYOR, SU KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Hurma, Liman, Uncalı ve çevre mahalleri kapsayan projeyle; 46 bin 500 metre içme suyu şebeke hattı, 50 bin metre abone hattı ve 6 bin 500 metre isale hattı yenileniyor. Şebeke boruları 110-315 mm, abone hatları 50-63 mm, isale hatları ise 500-800 mm çaplarında düktil borularla değiştiriliyor. Ayrıca bölgede su temin kapasitesini artırmak için 12 adet yeni içme suyu sondaj kuyusu açılıyor.

KESİNTİSİZ VE SAĞLIKLI SU HİZMETİ

ASAT Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı’ndan Gökay Koçak, yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: “Konyaaltı’nın çeşitli mahallelerinde içme suyu, abone ve isale hatlarını yeniliyoruz. Sondaj kuyularıyla su kaynağı kapasitemizi artırıyoruz. Projemiz tamamlandığında kayıp-kaçaklar azalacak, arızalar önlenecek ve vatandaşlarımıza kesintisiz sağlıklı içme suyu sağlayacağız.”

MUHTARDAN BAŞKAN BÖCEK’E TEŞEKKÜR

Liman Mahallesi Muhtarı Mahir Bölük ise yaz aylarında nüfus artışına bağlı olarak içme suyu ihtiyacının da yükseldiğini belirterek, “Bu çalışma sayesinde mahallemize kesintisiz su sağlanacak, kayıplar önlenecek. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum” dedi.