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220 litre zeytinyağı çaldılar, jandarmadan kaçamadılar
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 220 litre zeytinyağı çalan hırsızlar, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
Asayiş 02.02.2023, 10:52
Olay, Alhisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden zeytinyağı hırsızlığı olayı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri, olayın şüphelilerini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik takibin ardından hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Z.H., E.S. ve E.D. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonunda Z.H. ve E.S. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, olay yerinde olduğu tespit edilen E.D.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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