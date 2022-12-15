6 yaşındaki çocuk istismarında yeni tutuklama!

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili dava kapsamında, Kadir İstekli'nin ardından baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Toplumda yankı uyandıran ve tepkilere neden olan olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

İstekli'nin Ardından Gümüşel De Gözaltına Alındı

Kararın ardından harekete geçen polis, önce Kadir İstekli'yi Pendik'te gözaltına aldı. İstekli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Daha sonra ise baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in adliyeye sevk edildiği bildirildi.

6 yaşındaki çocuğa istismar skandalı Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı

Ayrıca mahkeme İzmir’de bulunan mağdur H.K.G.’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasını istedi.

Bakan Yanık: Tutuklu Yargılama Talep Ettik

6 yaşındayken 29 yaşındaki bir adamla evlendirilen H.K.G. ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama gelmişti. Bakan Yanık'ın sözlerinin satır başları şöyleydi:

"Şu an itibarıyla sanıklar soruşturma aşamasında şüpheliler üzerinden bakanlığımıza yönelik sadece bakanlığımıza değil ama siyaset etme biçimi olarak bir haksız saldırı söz konusu. Daha önceki beyanlarımda da açık bir biçimde ifade ettim. Kadına yönelik şiddet, çocuk istismarları, kadınların istismarı gibi meseleler hepimizin ortak meselesidir. Meseleye siyasi kimliklerimizden, tercihlerimizden bağımsız olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Biz mağdura barınma, korunma anlamında verdiğimiz desteği hukuksal olarak vereceğiz, davanın bir tarafıyız. Mağdur bize korunma, bakım hizmeti için sevk ediliyor. Kadın konuk evlerimizin varlık sebebi şiddet yada istismar mağduru olduğunu iddia edenin talebi varsa alıp onun korunmasını sağlamaktır.