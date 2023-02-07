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Aydın Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri Deprem Bölgesinde Çalışmalarına Başladı
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Deprem bölgesine sevk edilen uzman arama kurtarma ekipleri, Malatya Battalgazi’ye ulaşarak çalışmalarına başladı.
Asayiş 07.02.2023, 19:49
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin arama-kurtarma köpekleri “Zeyna” ve ‘‘Zed’’ ile birlikte çalışmalarına başlayan ekipler, yıkılan yapılarda hayatta kalanları arıyor. Çalışmalar, 24 saat esasına göre hassas bir şekilde sürdürülürken, arama kurtarma köpeklerinin hayatta kalanları bulmada en önemli unsur olduğu ifade ediliyor.
Başkan Çerçioğlu, ‘‘Umutluyuz, var gücüyle bölgeye destek olan ekiplerimizden iyi haberler bekliyoruz’’ dedi.
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