Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hatay depremlerinin ardından bölgede çalışmalarını sürdürüyor

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 20.04'te merkez üssü Hatay Defne olan 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 16,74 kilometre olarak belirlendi. Deprem şiddetli şekilde hissedilirken, vatandaşlar paniğe kapıldı. 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5,8'lik depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

Kısa süre arayla yaşanan depremler, vatandaşları sokağa döktü. Şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı depremlerde Hatay'da çöken bir binanın enkazında çıkan küçük çaplı yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Belediyesi itfaiye, AFAD ile JAK ekipleri enkaz altında olduğu tahmin edilen vatandaşlara ulaşmak için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.