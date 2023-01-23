Aydın'da 2022 yılında 68 bin 749 asayiş olayı gerçekleşti

Aydın'da 2022 yılında toplam 68 bin 749 asayiş olayı gerçekleşirken, güvenlik birimlerinin çalışmalarında 2022 yılında, gerçekleşen suç aydınlatma oranı bir önceki yıla göre arttı.

“Polis bölgesinde 48 bin 982 asayiş olayı yaşandı”

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, polis bölgesinde 2022 yılında meydana gelen olay sayısını 48 bin 982 olarak açıkladı. Bir önceki yıla göre olay sayısı yüzde 8 oranında artarken, suç oranındaki artışın Aydın'da konaklayan kişi sayısının yüzde 30 artmasından kaynaklandığı belirtildi. İl geneli 2021 yılında 1 milyon 550 bin kişi konaklarken, 2022 yılında bu sayı 2 milyon 10 bin'e yükseldiği ifade edildi.

“Jandarma bölgesinde 12 bin 331 olay gerçekleşti”

İl Jandarma Komutanlığı verilerine göre Aydın sınırları içerisindeki jandarma bölgesinde 2022 yılı içerisinde 12 bin 331 asayiş olayına müdahale edilirken, bu olayların yüzde 98'i aydınlatıldı. Olaylarda bir önceki yıla göre yüzde 2'lik azalış yaşandı. 112 Acil Çağrı Hattı'nda ihbar sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14 artarken, ihbarların yüzde 57'si asayiş, yüzde 41'i ise trafik ihbarı olarak gerçekleşti.

“Aydın'da suçla başarılı mücadele”

Aydın'da, 2022 yılı içinde meydana gelen kişiye yönelik suçların yüzde 95'i, mala karşı işlenen suçlardan yüzde 59'u aydınlatıldı. Kişilere karşı işlenen suçlarda yakalanan şüpheli sayısı 25 bin 695 oldu. Meydana gelen olaylarda suç aydınlatma oranı ise yüzde 95 oldu. Kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 8 oranında, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 20 artış oldu. Meydana gelen olaylarda yakalanan şüpheli sayısı 25 bin 695, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yakalanan şüpheli sayısı 7 bin 936 oldu. Aydın'da meydana gelen kapkaç olaylarının yüzde 100'ü, yağma-gasp olaylarının yüzde 97'si, oto hırsızlık olaylarının yüzde 83'ü aydınlatılarak failleri emniyet personellerimizce yakalandı. Aydın Asayiş Müdürlüğü polis ekipleri tarafından Aydın'da meydana gelen ev hırsızlıklarının yüzde 47'si, iş yeri hırsızlıklarının ise yüzde 68'inin failleri yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı hırsızlık suçlarına ilişkin verilere göre, evden hırsızlık olaylarında yüzde 82, iş yerinden hırsızlık olaylarında yüzde 89, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 95 aydınlatma oranına ulaşıldı.

“Aydın'da motosikletli polis timleri görevde”

Aydın'da 2022 yılında yunus timleri tarafından gidilen olay sayısı 11 bin 970 olarak kaydedilmiştir. Motosikletli polis timleri tarafından 110 bin 347 şahıs, 13 bin 983 araç sorgulandı. Polis timlerimizce 2022 yılında yapılan başarılı çalışmalarda, adli suçlardan 579, narkotik madde ile 295, suçüstü (hırsızlık, gasp, kapkaç, kasten yaralama) 65, diğer suçlardan ise 236 şahıs yakalandı. 33 adet tabanca, 35 adet otomatik av tüfeği, 35 adet kurusıkı tabanca, 660 gram 362 adet narkotik madde (esrar, metamfetamin, bonzai, eroin) ele geçirildi.

“Jandarma Aydın'da 11 bin 526 aranan şahıs yakaladı”

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik olarak 2022 yılında yaptığı çalışmalar neticesinde, 1 milyon 792 bin 896 şahsı sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 11 bin 526 şahsı yakaladı. Araçlara yönelik olarak 867 bin 953 sorgulama yapılırken, çalıntı 34 araç yakalanarak sahiplerine teslim edildi. Kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 2022 yılında 1599 olay ortaya çıkartılırken, olaylarda yüzde 18 artış yaşandı. Kaçak malzeme ele geçirmede bir önceki yıla göre 100 artış yaşandı. Kolluk Kuvvetlerinin her türlü suça, teröre ve organize suç yapılarına karşı başarılı mücadelesinin aralıksız devam edeceği bildirildi.