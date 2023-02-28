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Aydın'da dehşete düşüren görüntüler

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs, sokak ortasında yere yatırdığı adamı önce yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı, sonra yerde acıdan kıvranmakta olan adamın kulağına bıçak sapladı. Olayın görüntüleri adeta kan dondurdu.

Asayiş 28.02.2023, 01:24
Aydın'da dehşete düşüren görüntüler
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Olay, akşam saatlerinde Efeler ilçe merkezi Orta Mahalle 203. Sokak'ta meydana geldi. T.E. isimli şahıs, A.Y. isimli şahsı kaldırımın kenarına yatırıp yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Yaşanan vahşeti görenlerin bağrışması ve 'Ne yapıyorsun sen?' diye seslenmesi üzerine A.Y.'nin başından kalkan T.E., kısa bir süre sonra tekrar yanına geldiği şahsın bu defa kulağına bıçak sapladı. Yaşananlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

31 suç kaydı bulunan şüphelinin cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra operasyon başlatan Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli T.E.'nin uyuşturucu maddeden adam yaralama olayına kadar pek çok suçtan 31 ayrı sabıka dosyasının bulunduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi. Olayda yaralanan A.Y.'nin de uyuşturucu ve diğer suçlar olmak üzere çeşitli sabıkalarının bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma ve tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

İHA

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