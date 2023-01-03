Aydın'da uyuşturucu ile mücadele devam ediyor

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 25 Aralık 2022-02 Ocak 2023 tarihleri arasında 63 olay ortaya çıkarılmıştır. İcra edilen faaliyette 70 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 1 şahsa adli kontrol şartı uygulanmış ve 7 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde 1429,07 gram kubar esrar, 827,44 gram metamfetamin ve 23 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir” denildi.