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Aydın’da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Asayiş 10.03.2023, 11:10
Aydın’da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerimizce uyuşturucu madde ticareti ve silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir şahsa yönelik ikametinde yapılan aramada, 35 gram toz esrar, 23 gram metamfetamin, 17 gram kubar esrar, 3 gram kokain, 2 adet Exteasy, 5 sentetik hap, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet 9 mm çapında tabanca, şarjörü ve 8 adet fişek, 8 adet Bizans dönemine ait sikke ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 650 TL para ele geçirildi. Olayla ile ilgili olarak 7 şüpheli yakalanırken adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

#Aydında silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu #Aydın Haberleri #jandarma #Kent09 #genel #güncel #Asayiş Haberleri
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