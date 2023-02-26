Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza sabah saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ACK 790 plakalı otomobil ile elektrikli motosiklet Şair Ömer Bulvarı ile 2340 sokağın birleştiği noktada çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.