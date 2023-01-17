Ayşe Tayhan cinayeti davasında karar başka mahkemeye kaldı

2021 yılı Temmuz ayında 37 bıçak darbesiyle öldürülen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan cinayetinin ikinci duruşması Söke'de yapıldı. Cinayet zanlısı Nizam Cansızlar (54) Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında tüm olayı anlatmış ve cinayeti işlediğini bir kez daha itiraf etmişti. Akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde bir tutum içinde bulunduğunu ileri sürülen Cansızlar, mahkeme tarafından adli tıp kurumuna sevk edilmişti. Cansızlar'a ait akıl sağlığı raporunun Adli Tıp Kurumundan gelmemesi sebebiyle mahkeme 23 Şubat 2023 tarihine ertelendi.

17 Ocak 2023 tarihinde yapılan ikinci duruşmaya ise anne Ayşe Tayhan, baba Mehmet Tayhan ile Tayhan ailesi, yakınları ve avukatları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Dava sonrasında konuşan Av. Zekiye Baran "Adli tıp durumundaki raporun çıkmaması sebebiyle dava 23 Şubat 2023 günü saat 15.00'e ertelendi. Biz hem davayı takip edeceğiz hem de ailenin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Olayın geçmişi

Yağmur Tayhan, 27 Temmuz 2021 günü babası Mehmet ve annesi Ayşe Tayhan ile birlikte düğün dönüşü bir yere uğrayacağını söyleyip, ailesinin yanından ayrıldı. Kızlarından haber alamayan aile, polis ekiplerine haber verdi. Yapılan arama sonrasında 2 gün sonra Yağmur'un cansız bedeni Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerine 1 kilometre, babasının iş yerine ise 20 metre mesafede boş bir arazide bulundu. Olay yeri civarında yapılan araştırmada, kan izlerinin takibi sonucu cinayetin Nizam Cansızlar'a ait iki katlı evin teras katında işlendiği, daha sonra Yağmur'un cansız bedeninin boş arsaya bırakıldığı ortaya çıktı. Cansızlar, polis tarafından bir parkta yakalanmıştı.