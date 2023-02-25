Babasına kızdı motosikleti ateşe verdi

Baba-Oğul arasında çıkan, henüz nedeni belli olmayan tartışma mahalleliyi korkuttu. Saat 22:00 sıralarında Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2155 sokakta meydana gelen olayda, Baba-Oğul arasında çıkan tartışma sonucu boş arazide duran Motosikleti ateşe verdiğini gören mahalle sakinleri ve ailesi 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve İtfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen Motosiklet kullanılamaz hale geldi. Motosikleti ateşe veren genç polis tarafından göz altına alınarak Polis merkezine götürüldü.

Haber: Cemil Ağırbaşer