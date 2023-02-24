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Cinayet şüphelisi 11 kişi adliyeye sevk edildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz günlerde otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan bir kişi ile ilgili yapılan soruşturma sonucu 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş 24.02.2023, 16:03
Cinayet şüphelisi 11 kişi adliyeye sevk edildi
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Geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesi ve Yaylaköy Mahallesi arasında kalan bir ormanlık arazide park halinde 20 AHG 918 plakalı otomobilin içerisinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan 24 yaşındaki Ali Gülmüş cinayetinin ardından Jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonrasında cinayet şüphelisi 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, bugün yapılan sorgulama sonrasında Kuşadası Adliyesine sevk edildi.

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