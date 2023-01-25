Flaş HaberÇöp konteynirından ceset çıktı
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Çöp konteynirından ceset çıktı
Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde bir beton firmasında çalışan 50 yaşındaki Abdil Çetin kaldığı konteynırda ölü olarak bulundu.
Asayiş 25.01.2023, 00:04
Olay, sabah saatlerinde Bayır Mahallesi'nde bir beton firmasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Abdil Çetin'in kaldığı konteynırdan çıkmayan arkadaşları konteynıra giderek Çetin'i uyandırmak istedi. Yatağından kalkmayan 50 yaşındaki Çetin’in arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çetin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Arkadaşları tarafından edinilen bilgiye göre şahsın kronik bir hastalığı olmadığı, bir gün önce arkadaşlarıyla oturduğu esnada göğsüne ağrı girdiğini söylediği öğrenildi. Çetin’in cansız bedeni Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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