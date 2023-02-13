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Deprem bölgesinden dönerken otomobilleri alev alev yandı

Van’ın Erciş ilçesinde görevli 5 askeri personel, depremde hayatını kaybeden yakınları için gittikleri Gaziantep dönüşü seyir halindeki iken otomobilleri alev alev yandı.

Asayiş 13.02.2023, 22:53
Deprem bölgesinden dönerken otomobilleri alev alev yandı
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Edinilen bilgiye göre yangın, Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesi yakınlarında meydana geldi. Van’ın Erciş ilçesinde görev yapan 5 kişilik askeri personel, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremin etkisiyle yaşanan depremde hayatını kaybeden yakınları için Gaziantep’te gitti. Askeri personel dönüş sırasında Adilcevaz-Erciş karayolu üzerinde bulunan Aydınlar beldesi yakınlarına geldiklerinde içerinde bulundukları otomobilin motor kısmında alevler çıkmaya başladı. Otomobili yol kenarına çekip petrol istasyonuna sığındıktan sonra Adilcevaz Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürdü. Yanan otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

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