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Didim’de göçmenlerin olduğu lastik bot battı: 3 ölü
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında batan lastik bottaki 1’i çocuk 10 düzensiz göçmen kurtarılırken, kayıp 21 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan aramada 1’i hamile olduğu öğrenilen 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.
Asayiş 11.03.2023, 18:19
Yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, su alması sebebiyle Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında battı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, ihbar üzerine bölgeye 1 gemi ve 2 sahil güvenlik botu sevk etti. Kısa sürede verilen koordinata giden ekipler, 1’i çocuk 10 düzensiz göçmeni kurtardı. Botta olduğu öğrenilen 21 kişi için bölgede arama kurtarma çalışması başlatılırken, 1’i hamile 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden 1’i hamile 3 göçmenin cansız bedeni ise Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgede çalışmalar sürüyor.
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