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Didim’de kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Didim’de yapılan operasyonda iş makinesi ile kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 21.02.2023, 09:16
Didim’de kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Didim ilçesi Batıköy Mahallesinde M.A., H.Ç., M.Ç., M.Ş., M.Ş. isimli şahıslar tarihi eser bulmak amacıyla ile kaçak kazı yaptıkları esnada 1 adet kazıcı iş makinası, 1 adet kuyu kapağı diye tabir edilen tarihi mermer sütün ve muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı. Ele geçirilen tarihi eser Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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