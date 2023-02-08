Enkaz altında kalan kız böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma çalışmasına katılmak için İstanbul Bayrampaşa Belediyesi ekipleri de enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için Kahramanmaraş’a gitti. Hayrullah Mahellesi Malilki Ejder Sokak'ta yapılan arama kurtarma çalışmasına katılan ekipler bir kızı enkaz altından sağ olarak kurtardı.