Gençlik merkezinde kilitli kaldı, camdan bağırarak yardım istedi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü içerisinde ders gören 15 yaşındaki bir genç namaz sırasında kapıların kapanmasıyla birlikte içeride mahsur kaldı. Kahramanmaraş depremi sonrası depremzede olarak 10 önce Aydın’a geldiklerini ifade eden genç, telefonu olmadığı için kimseye haber veremediğini söyledi. Yaklaşık 3 saat kimseye sesini duyuramayan öğrenci yoldan geçen genç bir kadının sesini duyması sonucu 112 acil servisi arayarak kurtarıldı.

Yoldan geçerken imdat sesini duyan genç kadın 112 acil servisi aradığında bir çocuğun mahsur kaldığını ve yaklaşık 3 saattir içeride olduğunu söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine ilk gelen Kent09 gazetesi muhabirlerinden Hasan Kısacık, “mahsur kalan kişinin çocuk olmadığı, 15 yaşlarında bir gencin olduğunu ve tehlikede olmadığını” bildirmesi üzerine, ekipler rahat bir nefes aldı. Aydın Efeler Polis Merkezine bağlı ekibin gelmesi üzerine yetkililer aranarak mahsur kalan genç kapıların açılması ile birlikte dışarı çıkarıldı.

Dışarı çıkarılan genç Polis ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

Özel Haber: Cemil Ağırbaşer