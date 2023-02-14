Hatay'da 205 saat sonra hayata dönüş

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay olmak üzere 10 ili etkileyen depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay Antakya’da akşam saatlerinde bir binanın enkazında termal kamera ile yapılan ölçümde vücut ısısına rastlayan ekipler kurtarma çalışması yaptı. Yapılan çalışma sonucu 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından 77 yaşındaki Bedriye Uslu isimli kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Antakya’da ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.