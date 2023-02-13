Hatay'dan 182'nci saatte güzel haber:13 yaşındaki Kaan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde en çok hasarı alan illerden Hatay'da ekipler arama kurtarma çalışmasına aralıksız devam ediyor. Merkez Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde 3 gündür çalışma yapan arama kurtarma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ısıya duyarlı termal kameralarla tespit yaptı. Günlerdir süren çalışmada canlı ibaresine ulaşan ekipler ardından ses aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altında kalan 13 yaşındaki Kaan Kuruoğlu'na ulaşıldı. Ekipler enkaz altında ulaştığı Kaan'ın elini tuttu, ardından da sağlık ekibini çağırdı. Kaan'a enkaz altına damar yolu açılarak serum bağlandı. Daha sonra zaman karşı yarışan ekipler, Kaan'ı olduğu yerden çıkarmayı başardı. Sağ olarak kurtarılan Kaan, insan koridoru ile ambulansa taşınarak hastaneye sevk edildi.

13 yaşındaki Kaan'ın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden Hatay'daki yakınlarına misafir olarak geldiği öğrenildi.