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Hırsızlık şüphelisini jandarma ekipleri yakaladı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir araçtan meydana gelen hırsızlık olayı ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 03.03.2023, 11:52
Hırsızlık şüphelisini jandarma ekipleri yakaladı
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Olay, geçtiğimiz günlerde Dağyeni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.G. isimli şahsa ait aracın içerisinden 1 adet kamera, 1 adet su termosu ve 1 adet el dürbünü çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi ve asayiş ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını M.K. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada çalınan malzemeler ile birlikte M.K.'yı kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık şüphelisi gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler de sahibe teslim edildi.

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