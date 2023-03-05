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Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Asayiş 05.03.2023, 14:16
Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde Isparta-Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Ö. idaresindeki 41 GK 642 plakalı yolcu otobüsü, Dereboğazı mevkiinde devrildi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü ve otobüste bulunan 7 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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