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Jandarma ekipleri Aydın'da kıyılmış tütün ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Efeler ilçesindeki bir otoparka yapılan baskında 100 kilogram kıyılmış tütün, otomatik sigara basma makinesi ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

Asayiş 13.10.2022, 11:31
Jandarma ekipleri Aydın'da kıyılmış tütün ele geçirildi
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Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik çalışmalar neticesinde, Efeler ilçesinde adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden N.Y. isimli şüpheli şahsın işlettiği otoparka baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında icra edilen faaliyette, 1 adet otomatik sigara basma makinesi, 100 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, 3 şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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