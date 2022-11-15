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Jandarma ekipleri kaçak kazı yapanlara geçit vermiyor
Aydın'ın Çine ilçesinde patlayıcı madde ile kaçak kazı yapıp tarihi eser arayan 4 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 15.11.2022, 10:09
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık kanuna muhalefet suçuna yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söğütçük mevkiinde farklı noktalarda 2 aracın görülmesi üzerine çevrede yapılan aramada; patlayıcı madde ile kaçak kazı yapıp tarihi eser arayan B.G., A.S., H.Ç. ve D.A isimli şahıslar kazı malzemeleri ile beraber suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışma neticesinde; 2 elektrik funyeli dinamit, 20 metre kablo, 50 cm hilti ucu, 1 adet akü, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet çekiç, 2 adet keser, 2 adet burç, 1 adet keski demiri, 1 adet süpürge ve 1 adet yaşam malzemesi ele geçirildi.
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