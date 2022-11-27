Jandarma ekipleri şüpheli buldukları kadının üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke-Kuşadası yolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında durdurulan bir araç içerisinde hareketlerinden şüphelenilen M.S. isimli şahsın üzerinde yapılan kaba aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın sağlık kuruluşunda yapılan testimde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.