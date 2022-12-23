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Jandarmadan kaçak alkol operasyonu
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaklaşan yılbaşı öncesi 5 bin 805 litre kaçak alkol ele geçirdi.
Asayiş 23.12.2022, 19:02
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak alkol üreten ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi'nde kaçak alkol üretimi yaptığı tespit edilen bir şahsın iş yerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 30 adet varil içerisinde bulunan fermantasyonu tamamlamış 5 bin 700 litre alkol ve 105 litre rakı olmak üzere toplamda 5 bin 805 litre kaçak alkol, 1 adet saf alkol üretmek amacıyla kurulmuş damıtma düzeneği, 8 adet alkol ölçüm kiti ile 1 alkolmetre cihazı ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 3 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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