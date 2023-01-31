Son Dakika
Akp’li Belediyenin cenaze aracındaki 4 tabutun içinde 5 kilo 810 gram esrar ele geçirildiği ortaya çıktı
Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
Aydın’ın Didim ilçesinde şebeke kablolarını çalmaya çalışan şüpheliler, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Asayiş 31.01.2023, 12:32
Olay, Didim ilçesi Akbük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iletişim firmasına ait şebeke kablosu çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda B.T. ve E.T. isimli 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Namaz Vakti 31 Ocak 2023
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|20
|48
|2. Fenerbahçe
|20
|44
|3. Başakşehir
|20
|40
|4. Beşiktaş
|19
|38
|5. Adana Demirspor
|20
|37
|6. Trabzonspor
|20
|35
|7. Kayserispor
|20
|29
|8. Konyaspor
|20
|27
|9. Alanyaspor
|20
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Gaziantep FK
|20
|22
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Antalyaspor
|19
|21
|14. Giresunspor
|20
|21
|15. Hatayspor
|19
|20
|16. Kasımpaşa
|20
|19
|17. Sivasspor
|20
|18
|18. İstanbulspor
|20
|15
|19. Ümraniye
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|21
|41
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|47
|2. Real Madrid
|18
|42
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|19
|31
|6. Real Betis
|18
|31
|7. Rayo Vallecano
|19
|29
|8. Osasuna
|19
|28
|9. Athletic Bilbao
|19
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|18
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Celta Vigo
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|19
|19
|19. Getafe
|19
|17
|20. Elche
|19
|6
Yeni Sayımız