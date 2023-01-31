Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Olay, Didim ilçesi Akbük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iletişim firmasına ait şebeke kablosu çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda B.T. ve E.T. isimli 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.