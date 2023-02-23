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Kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma tarafınsan suçüstü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Didim ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şahıs suçüstü yakalandı.

Asayiş 23.02.2023, 15:26
Kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma tarafınsan suçüstü yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Akköy Mahallesi'nde T.İ., A.D. ve B.A. isimli şahıslar tarihi eser bulmak amacıyla ile kaçak kazı yaptıkları esnada 2 adet dedektör, 1 adet sikke ve muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı. Ele geçirilen tarihi eser Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şahıslar hakkında adli süreç başlatıldı.

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