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Karacasu'da ev yangını
Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan yangında ahşap ev küle döndü.
Asayiş 18.10.2022, 18:55
Edinilen bilgiye göre, Yukarıgörle Mahallesi'nde Hüseyin İ.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ahşap evi saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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