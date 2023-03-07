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Kasten öldürmeden aranıyordu, yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde kasten öldürme suçundan araması bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 07.03.2023, 10:10
Kasten öldürmeden aranıyordu, yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, Atatürk Mahallesinde “ kasten öldürme” suçundan araması bulunan R.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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