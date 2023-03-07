Son Dakika
Kasten öldürmeden aranıyordu, yakalandı
Aydın’ın Söke ilçesinde kasten öldürme suçundan araması bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Asayiş 07.03.2023, 10:10
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, Atatürk Mahallesinde “ kasten öldürme” suçundan araması bulunan R.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Namaz Vakti 07 Mart 2023
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
Yeni Sayımız