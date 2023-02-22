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Kaybolan koyunları jandarma buldu

Aydın’ın Germencik ilçesinde sahibi tarafından kayıp ihbarı verilen 104 koyun, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Asayiş 22.02.2023, 10:02
Kaybolan koyunları jandarma buldu
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Edinilen bilgiye göre, Çalıköy Mahallesi Neşetiye Mahallesi’nde İ.B. isimli şahıs 104 adet küçükbaş hayvanın kayıp olduğunu ihbar etti. Yapılan ihbar üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı araştırma ve aramalar sonucu kayıp hayvanlar son görüldükleri yerin 5 kilometre ilerisinde arazide bulunarak sahibine teslim edildi. İ.B. hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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