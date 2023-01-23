Kuşadası'nda otomobil hırsızları tutuklandı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri hırsızlara geçit vermiyor. Farklı tarihlerde 3 evden hırsızlık, 1 işyerinden hırsızlık, 1 motosiklet hırsızlığı ve 2 ayrı otomobilden hırsızlık meydana gelmesi üzerine harekete geçti. Hırsızların kaçış istikameti olan 118 kamerayı detaylı inceleyen ekipler yaklaşık 23 saatlik görüntüleri izledikten sonra şüphelileri tespit etti. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra asayiş ekipleri B.C., isimli şüpheliyi Adalızade mezarlığı içinde, F.D. isimli şüpheliyi ikametinde Ö.A., isimli şüpheli İkiçeşmelik Mahallesi'nde M.N., isimli şüpheli Dağ Mahallesi'nde gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edilen 4 hırsızlık şüphelisi cezaevine gönderildi.