banner54

banner34

Son Dakika
banner43

Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tır ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 04.03.2023, 16:04
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı
banner55
banner25

Kaza, Bayraklıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 R 6240 plakalı tır ile 48 AGU 261 plakalı ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisi ile savrularak yoldan çıktı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de araçlarda gerekli kontrolleri yaparak normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#Kuşadasında trafik kazası: 1 yaralı #Aydın Haberleri #Kent09 #genel #güncel #son dakika #haberler #kaza #trafik
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Namaz Vakti 04 Mart 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Günün Karikatürü Tümü
Dingillll

Gelişmelerden Haberdar Olun

@