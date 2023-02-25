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Kuşadası Söke yolunda trafik kazası çok sayıda yaralı var

İki aracın karıştığı kaza ortalığı savaş alanına çevirdi. Kuşadası - Söke yolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Asayiş 25.02.2023, 23:49
Kuşadası Söke yolunda trafik kazası çok sayıda yaralı var
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Bugün Saat 23 sıralarında Kuşadası - Söke yolu üzeri Manzara Evleri Sitesi önünde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 acil servisine bildirmeleri üzerine çok sayıda sağlık, Polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yaralı vatandaşları sıkıştıkları yerden kurtararak Sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı olarak kurtulan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Cemil Ağırbaşer

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