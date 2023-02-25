banner54

banner34

Son Dakika
banner43

Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji yarın sabah saatlerinden Aydın'ın batı ilçelerinde görülmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Asayiş 25.02.2023, 16:13
Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
banner55
banner25

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın, yarın (26.02.2023) sabah saatlerinden itibaren Aydın’ın batı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim, Germencik) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

#Meteorolojiden Aydına kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı #fırtına #yağmur #Rüzgar #Kent09 #genel #güncel #Aydın Haberleri #Asayiş Haberleri
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 26 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Günün Karikatürü Tümü
Dingillll

Gelişmelerden Haberdar Olun

@