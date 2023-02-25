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Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji yarın sabah saatlerinden Aydın'ın batı ilçelerinde görülmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
Asayiş 25.02.2023, 16:13
Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın, yarın (26.02.2023) sabah saatlerinden itibaren Aydın’ın batı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim, Germencik) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
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