Motosiklet sürücüsünün çantasından yaklaşık 3 kilo uyuşturucu çıktı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyen narkotik ekipleri, çevre illerden yarış tipi motosiklet ile yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağını bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, Aydın-İzmir Otobanı üzerinde B.E. isimli şahsın kullandığı yarış tipi motosikleti yakaladı. Şahsın çantasında ve motosiklette yapılan aramalar çerçevesinde yaklaşık 3 kilo metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan B.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.