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Müstakil evde çıkan yangın korkuttu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde müstakil evde çıkan itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Asayiş 09.10.2022, 12:02
Olay, Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mithatpaşa Caddesi üzerindeki H.A.'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürülen yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Ekipler soğutma çalışmaları gerçekleştirirken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
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